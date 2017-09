Neymar weigert hand Ralston te schudden: ‘Ik zal er niet minder van slapen’

Neymar kreeg het dinsdagavond tijdens het duel tussen Celtic en Paris Saint-Germain (0-5) aan de stok met Anthony Ralston, de achttienjarige rechtsback van the Hoops. De man van 222 miljoen euro weigerde hem na afloop een hand te geven, omdat de Schot te hard speelde tijdens het Champions League.

“Ik vind het prima als dat zo is en hij wil dat het zo loopt. Het maakt mij niet uit. Iedereen is anders, dus ik zal er niet minder van slapen. Er was niet zoveel aan de hand, ik zal er verder ook niet over blijven praten”, wordt Ralston geciteerd door The Scottish Sun. “Ik ben niet bang voor spelers als Neymar, ik speelde gewoon mijn wedstrijd zoals ik dat altijd doe. Ik bereidde me voor zoals ik dat voor een normale wedstrijd doe.”

“Op het veld heb ik gewoon mijn werk gedaan, niks anders dan normaal. Ik plaats hem niet op een voetstuk, je moet er mee omgaan”, stelt de jonge verdediger van Celtic. Vlak na de 0-3 zocht Neymar Ralston op, waarna hij drie vingers opstak. Daarmee wilde hij de tussenstand duidelijk maken aan de Schot.