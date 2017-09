‘Ik had een goed gesprek met PSV, maar Ajax trok me meer’

Frenkie de Jong tekende in februari 2013 een profcontract in Tilburg, maar zou er slechts drie wedstrijden in de hoofdmacht spelen daar hij in de zomer van 2015 naar Ajax vertrok. Ook PSV toonde interesse, maar het talent gaf na gesprekken met Marc Overmars, Dennis Bergkamp en Orlando Trustfull de voorkeur aan een vervolg van zijn loopbaan in de hoofdstad.

De Jong erkent in Voetbal International dat PSV serieus voor hem was: “PSV meldde zich eerder en ik had een goed gesprek met Marcel Brands, maar toch trok Ajax me meer. De manier waarop ze in Amsterdam omgaan met talenten, dat klonk heel aantrekkelijk. Als je goed presteert, krijg je bijna automatisch de kans bij Ajax 1”, aldus het talent.

De Jong zegt dat het tevens ‘veel indruk’ maakte dat hij meteen de hand mocht schudden van ‘grootheden’ als Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Jaap Stam. Hij zegt geen moment spijt te hebben gehad van zijn transfer en dat hij voorlopig niet nadenkt over een transfer: “Niks buitenland, gewoon slagen bij Ajax, basisspeler worden en daarna een belangrijke speler.” Het contract van De Jong loopt nog tot 2019 door.