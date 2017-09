Higuaín steekt middelvinger op naar publiek en vreest voor schorsing

Gonzalo Higuaín moet rekening houden met een straf. De aanvaller van Juventus stak dinsdagavond zijn middelvinger op naar het publiek van Barcelona en volgens Italiaanse media zal de UEFA het incident waarschijnlijk gaan onderzoeken. Een schorsing ligt voor de hand.

De 29-jarige Higuaín speelde in het met 3-0 verloren Champions League-duel onopvallend en werd na 87 minuten naar de kant gehaald door Massimiliano Allegri. De trainer bracht Fabrizio Caligara binnen de lijnen en toen Higuaín in de dug-out wilde gaan zitten, stak hij zijn middelvinger op naar het publiek dat hem vanwege zijn verleden bij Real Madrid had uitgefloten.

Het incident werd niet waargenomen door de arbitrage, maar krijgt dus mogelijk nog een staartje. Allegri legde na afloop de wissel van Higuaín uit: “Higuaín begon goed, maar hij moet wat rustiger zijn in dit soort wedstrijden. Zo nu en dan laat hij het koppie hangen. Je moet mentaal sterk zijn om in dit soort wedstrijden overeind te blijven.”