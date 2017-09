‘Van Bronckhorst verrast met twee namen in opstelling Feyenoord’

Feyenoord treedt woensdagavond aan tegen Manchester City in de Champions League en Giovanni van Bronckhorst laat zijn elftal met vijf verdedigers starten, zo meldt het Algemeen Dagblad. De trainer geeft stopper Jerry St. Juste een basisplaats.

De basisplaats voor de voormalig speler van sc Heerenveen gaat volgens de krant ten koste van back Kevin Diks. Van Bronckhorst kiest er naar verluidt voor om ook Sofyan Amrabat aan de aftrap te laten verschijnen; de ex-middenvelder van FC Utrecht moet als hangende rechtsback gaan spelen in De Kuip. Jens Toornstra zal moeten plaatsnemen op de bank.

Van Bronckhorst hoopt dat hij met Feyenoord net zo goed tegen Man City kan presteren als Everton, want de club van Ronald Koeman bleef in de laatste drie duels ongeslagen met the Citizens. Van Bronckhorst heeft Koeman echter niet gebeld, zo vertelt hij aan De Telegraaf: “Ronald heeft het heel goed gedaan en ik had hem kunnen raadplegen, want mijn relatie met hem is heel goed.”

“Je praat echter over twee verschillende teams. De wedstrijd Manchester City - Everton (1-1, red.) hebben we bijvoorbeeld wel gezien en geanalyseerd, net als heel veel andere wedstrijden. Maar Ronald is coach van Everton en ik van Feyenoord. Ik heb een goede staf waarmee ik samenwerk, dus heb ik geen reden gezien voor een belletje.” Van Bronckhorst kan woensdagavond niet beschikken over Ridgeciano Haps en Nicolai Jörgensen.