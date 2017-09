Barcelona bood tien miljoen euro te weinig

Arsenal heeft al zes maanden niet meer met Mesut Özil gesproken over een nieuw contract. Het lijkt er dan ook op dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen gaat vertrekken. (BILD)

(l’Équipe)

Het verschil in vraag en aanbod was nog maar tien miljoen euro, maar Barcelona was niet bereid om dat te overbruggen.