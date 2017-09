Frustratie bij Robben: ‘We hadden meer passie moeten tonen’

Bayern München had dinsdagavond geen kind aan Anderlecht en won met 3-0. Desondanks was Arjen Robben na afloop niet tevreden; de aanvaller vond dat Bayern nadrukkelijker had moeten profiteren van de rode kaart die Sven Kums na elf minuten had gekregen en dat zijn ploeg vaker had moeten scoren.

“We hebben zonder tempo en zonder ritme gespeeld. Met alle respect, maar we hadden Anderlecht na die rode kaart uit het stadion moeten schieten. We hadden gretiger moeten zijn, meer passie moeten tonen. We hebben na de 1-0 gespeeld alsof het al 5-0 stond”, zei de international van het Nederlands elftal voor de camera van Sky.

Robben werd vervolgens bevraagd over het interview dat Robert Lewandowski onlangs aan SPIEGEL gaf. Daarin bekritiseerde de Pool het aankoopbeleid van Bayern. “We moeten minder praten en meer laten zien op het veld. We moeten ons op het voetbal richten en hebben wat dat betreft nog genoeg te doen”, aldus de Nederlander.