Chelsea haalt hard uit in eigen huis, Atlético laat AS Roma ontsnappen

Chelsea heeft de terugkeer in de Champions League met een indrukwekkend resultaat opgeluisterd. Het team van Antonio Conte zegevierde met liefst 6-0 over Qarabag FK, met zes verschillende doelpuntenmakers. Het hoogtepunt was de tweede treffer van Davide Zappacosta. De Londenaren profiteerden met de zege bovendien van de doelpuntloze remise tussen AS Roma en Atlético Madrid. Het team van Diego Simeone maakte in Rome hoe dan ook meer aanspraak op de drie punten.

Chelsea - Qarabag FK 6-0

Conte gaf basiskrachten als David Luiz, Eden Hazard en Álvaro Morata rust met het oog op de topper in de Premier League van komend weekeinde met Arsenal, maar ook zonder het trio had Chelsea weinig moeite met de kampioen van Azerbeidzjan. De Londense formatie schoot furieus uit de startblokken voor eigen publiek en had slechts een half uur nodig om het bezoek op een reeds onoverbrugbare achterstand te zetten.

Pedro Rodríguez opende na vijf minuten spelen de score met een geplaatst schot van een meter of twintig, waarna Davide Zappacosta de voordelige marge voor Chelsea op fraaie wijze verdubbelde. De Italiaanse verdediger ging aan de wandel over de rechterflank met het leder en verraste doelman Ibrahim Sehic uiteindelijk door van grote afstand in één keer op doel te schieten. De ploeg van Conte zette in de tweede helft nog aan en liep dankzij doelpunten van César Azpilicueta (kopbal), invaller Tiemoué Bakayoko (intikker), Michy Batshuayi (tweemaal) uiteindelijk uit naar een ruime zege.

AS Roma - Atlético Madrid 0-0

In de eerste helft maakte het team van Simeone een serieuze indruk, het maakte het bezoek niet uit dat AS Roma dominanter was. De beste kansen in de eerste 45 minuten waren immers voor los Colchoneros. Na voorbereidend werk van Luis Filipe mikte Saúl Ñiguez het leer in de derde minuut op de paal. Kostas Manolas kon voorkomen dat een inzet van Koke de 0-1 betekende, terwijl Alisson geslagen was, terwijl de rebound van Antoine Griezmann een prooi voor de doelman was. AS Roma kwam zelf niet verder dan een krachtige inzet van Radja Nainggolan, na iets meer dan een half uur spelen. De daaropvolgende redding van Jan Oblak mocht er zijn.

In de tweede helft liet Atlético na om met een overwinning uit het Stadio Olimpico te vertrekken. Simeone keek vanaf de zijlijn lijdzaam toe hoe zijn team kans na kans verprutste. Daar had Alisson een groot aandeel in. De doelman van i Giallorossi was een sta-in-de-weg voor de Madrilenen. De grootste kansen waren voor Ángel Correa, Luciano Vietto en Yannick Ferreira Carrasco, maar de Braziliaan hield AS Roma op de been. Zodoende stapte AS Roma als morele winnaar van het veld. Kevin Strootman stond negentig minuten op het veld.