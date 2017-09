Gouden trio bezorgt PSG droomstart; Bayern wint na vroege rode kaart

Paris Saint-Germain heeft grote indruk gemaakt in zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De Franse grootmacht had in Schotland geen kind aan Celtic, dat reeds bij rust tegen een onoverbrugbare achterstand aankeek en uiteindelijk zijn grootste thuisnederlaag ooit in Europees verband leed. Bayern München rekende in dezelfde groep af met Anderlecht.

Celtic – Paris Saint-Germain 0-5

Het sterrenensemble van Unai Emery had slechts negentien minuten nodig om een gaatje te vinden in de defensie van Celtic. Thiago Silva veroverde de bal op eigen helft, waarna Adrien Rabiot aan het werk werd gezet door de aanvoerder van PSG. De Franse middenvelder had vervolgens een uitstekende steekpass in huis op Neymar, die het sprintduel won van Anthony Ralst en uiteindelijk in het dak van het doel binnenschoot: 0-1.

De duurste speler aller tijden was voortdurend een plaag voor de defensie van de Schotten en stond ook aan de basis van de 0-2. Na een voorzet van Marco Verratti vanaf de rechterflank legde Neymar de bal met het hoofd klaar voor Kylian Mbappé, die van dichtbij geen fout maakte. Op slag van rust pikte ook Edinson Cavani nog zijn doelpunt mee vanaf elf meter, nadat hij zelf in het strafschopgebied van de thuisploeg was neergelegd door Jozo Simunovic. Na de onderbreking nam PSG gas terug, al sloeg het in de slotfase nog wel tweemaal toe. Mikael Lustig scoorde eerst in eigen doel door een voorzet van Julian Draxler binnen te lopen, waarna Cavani met een kopbal de eindstand bepaalde.

Bayern München – Anderlecht 3-0

Het duel in de Allianz Arena was in feite al na een klein kwartier gespeeld. Sven Kums kon na een overtreding in het strafschopgebied van Anderlecht op Robert Lewandowski inrukken met een directe rode kaart, waarna de Poolse spits vanaf elf meter zelf het openingsdoelpunt verzorgde. Met tien man hield het elftal van René Weiler vervolgens knap stand in de eerste helft, al maakte Bayern, met Arjen Robben in de basiself, zeker geen grootse indruk.

Robert Lewandowski nam de 1-0 voor zijn rekening

Luttele minuten na de onderbreking ontsnapte het elftal van Carlo Ancelotti ternauwernood aan de gelijkmaker. Alexandru Chipciu had na een fraaie aanval de 1-1 op zijn voet, maar zijn schot trof de paal. Bayern voerde daarna de druk richting het Belgische doel op en bracht halverwege de tweede helft uiteindelijk de beslissing in het duel aan. Thiago Alcántara kon van dichtbij eenvoudig scoren na een perfect voorzet van Joshua Kimmich. Laatstgenoemde bepaalde één minuut voor tijd de eindstand na een pass van Jérôme Boateng.