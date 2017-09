Messi schittert eindelijk tegen Buffon, Dost mag alleen invallen

Barcelona heeft zich woensdagavond tegen Juventus gerevancheerd voor de eliminatie van vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League. Het team van Ernesto Valverde boekte een 3-0 zege in Groep D, mede dankzij twee treffers van Lionel Messi. Het waren de eerste treffers van de Argentijn in clubverband tegen Gianluigi Buffon. Sporting Portugal was tegelijkertijd te sterk voor Olympiacos, dat in defensief opzicht een bedenkelijke indruk maakte. Bas Dost mocht alleen het laatste half uur meedoen.

Barcelona - Juventus 3-0

Het team van Valverde domineerde in de eerste helft, maar de Catalanen hadden moeite om Gianluigi Buffon daadwerkelijk aan het werk te zetten. Juventus speelde in het Camp Nou meer op de tegenaanval en was in de elfde minuut heel dicht bij de 0-1. Marc-André ter Stegen moest tot het uiterste gaan om een inzet van Miralem Pjanic te keren. Buffon had enkele minuten later een geweldige reactie op een inzet van Luis Suárez, nadat een vrije trap van Lionel Messi tegen de muur was gegaan. Vlak voor het rustsignaal sloeg Barcelona toe: Messi ging een één-twee met Suárez aan en mikte het leer vervolgens buiten het bereik van Buffon tegen de touwen: 1-0.

In de eerste minuten van de tweede helft schoot Paulo Dybala huizenhoog over en had Messi pech dat een inzet tegen de paal ging en de bal vervolgens via de rug van Buffon niet in het doel belandde. Barcelona liep in twaalf minuten tijd echter uit naar een 3-0 voorsprong. Stefano Sturaro voorkwam dat Messi de bal ontving, maar het leer kwam uiteindelijk terecht bij Rakitic. Buffon had geen schijn van kans op het harde schot: 2-0. In de 68e minuut was het weer raak: Messi ontdeed zich van zijn tegenstanders, maakte ruimte voor een schot, en verschalkte Buffon voor een tweede keer.

Olympiacos - Sporting Portugal 2-3

Na welgeteld 69 seconden liep de thuisploeg reeds achter de feiten aan. Marcos Acuña verstuurde de bal richting het strafschopgebied, waarna Seydou Doumbia met een kopbal profiteerde van het te laat uitkomen van Stefanos Kapino: 0-1. Twaalf minuten later sloeg Sporting weer toe, via een snelle counter. Gelson Martins kon vanaf de middenlijn (!) ongehinderd op het Griekse doel afstormen en afronden, daar Olympiacos met acht man voorin stond.

Sporting controleerde het duel en zocht via snelle tegenaanvallen naar meer doelpunten. Vlak voor rust was het weer raak: na een geweldige pass van Sebastián Coates werkte Bruno Fernandes de 0-3 achter Kapino. In de tweede helft was er weinig meer over van de intensiteit van Sporting voor rust, terwijl Olympiacos probeerde om nog enigszins terug in de wedstrijd te komen. Dost kwam pas in de 64e minuut binnen de lijnen, als vervanger van Doumbia. De Nederlander had pech dat een inzet in de slotfase op het aluminium eindigde. In de slotminuten zorgde Felipe Pardo met een dubbelslag voor de 1-3 en 2-3, maar de reactie van de Grieken kwam te laat.