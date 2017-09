Man United vreest voor Pogba; Lukaku scoort voor het eerst in CL

Manchester United heeft in de eerste speelronde van de groepsfase van de Champions League geen fout gemaakt. De formatie van José Mourinho had dinsdagavond aan drie doelpunten genoeg om FC Basel over de knie te leggen (3-0) en gaat nu samen met CSKA Moskou aan kop in Groep A. De Russen waren tegelijkertijd met 1-2 te sterk voor Benfica.

Manchester United - FC Basel 3-0

Paul Pogba droeg de aanvoerdersband, maar kon niet lang van die eer genieten, want de middenvelder raakte na negentien minuten geblesseerd aan de hamstring en werd vervangen door Marouane Fellaini. De invaller bewees wel meteen zijn waarde, want na 35 minuten kopte hij raak na een voorzet van Ashley Young. Fellaini was daarmee verantwoordelijk voor het honderdste doelpunt van een Belgische speler in de geschiedenis van de Champions League. Man United had al eerder toe kunnen slaan, maar Romelu Lukaku had het vizier niet op scherp staan en datzelfde gold voor Henrikh Mkhitaryan, die de paal raakte. FC Basel kwam niet veel verder dan een poging van Luca Zuffi die naast ging.

In de tweede helft luisterde Lukaku zijn debuut in de Champions League alsnog op met een treffer, want op aangeven van Daley Blind kopte de spits hard binnen. Onder anderen Lukaku en Mohamed Elyounoussi lieten hierna mogelijkheden liggen, maar zes minuten voor tijd kon het thuispubliek op Old Trafford toch nog een keer juichen. De voor Juan Mata ingevallen Marcus Rashford drukte succesvol af na een lage en van richting veranderde voorzet van Fellaini en maakte zodoende zijn eerste treffer in de Champions League.

Marcus Rashford: ?? Premier League-debuut

?? UEFA Europa League-debuut

? The Emirates FA Cup-debuut

? EFL Cup-debuut

? Jong Engeland-debuut

? Engeland-debuut

? UEFA Champions League-debuut Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 12 september 2017

Benfica - CSKA Moskou 1-2

CSKA was in het eerste half uur de gevaarlijkste partij in het Estádio da Luz: Aleksey Berezutsky kopte over en Alan Dzagoev en Aleksandr Golovin schoten naast. Benfica speelde tam en kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen. In de slotfase van het eerste bedrijf lieten de Portugezen zich dan toch in aanvallend opzicht gelden: Alejandro Grimaldo trof de paal en Haris Seferovic schreeuwde tevergeefs om een strafschop. In de tweede helft had de aanvaller meer geluk, want na vijf minuten tikte hij de bal van dichtbij binnen na een voorzet vanaf de linkerflank van Andrija Zivkovic.

CSKA moest in de achtervolging en deed dat voortreffelijk, want men scoorde twee keer en nam de punten daardoor mee naar Rusland. Vitinho schoot een strafschop onberispelijk binnen nadat André Almeida hands had gemaakt en de twintigjarige Timur Zhamaletdinov maakte er met een intikker 1-2 van, nadat doelman Bruno Varela nog had gered op een poging van Viktor Vasin. Benfica hoopte met het inbrengen van Gabriel Gabigol Barbosa nog wat te kunnen afdwingen, maar het bleef bij 1-2 in Lissabon.