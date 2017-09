Guardiola passeert grote naam voor ‘Feyenoord’: ‘Hij weet waarom’

Yaya Touré kwam dit seizoen nog niet in actie voor Manchester City en zal ook woensdagavond geen minuten maken in het duel met Feyenoord. Josep Guardiola heeft de middenvelder niet geselecteerd voor het Champions League-treffen in De Kuip. “Het is een sportieve beslissing”, vertelde de manager op de persconferentie.

“Hij was vorig seizoen erg belangrijk. Zes spelers liepen uit hun contract, maar hij was de enige die bleef omdat hij een bijzondere voetballer is”, aldus Guardiola. “Maar we hebben besloten om hem de vorige en de komende wedstrijd niet te laten spelen en hij weet waarom.” De 34-jarige Touré zat tegen Liverpool niet eens bij de wedstrijdselectie.

Op de vraag of de Ivoriaan binnenkort weer gaat spelen, zei Guardiola: “Hopelijk. Het hangt van de speler af. Ik ben altijd tevreden, maar eis natuurlijk wel het maximale. Ik eis meer, niet alleen van Yaya, maar van iedereen”, zo besloot Pep. Touré speelde tot dusverre 299 wedstrijden voor Man City en daarin kwam hij tot 79 doelpunten.