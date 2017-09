Liverpool kreeg nul op rekest: ‘De opleiding voor keepers is in Duitsland beter’

Timo Horn neemt het donderdagavond met 1. FC Köln in de groepsfase van de Europa League op tegen Arsenal. De 24-jarige doelman is afkomstig uit de jeugdopleiding van de Duitse club en heeft in het verleden de kans laten liggen om al op zeer jonge leeftijd aan de slag te gaan in Engeland, zo onthult hij dinsdag.

Horn achtte het voor zijn ontwikkeling beter om bij Köln te blijven. "Toen ik vijftien of zestien jaar oud was, toonde Liverpool belangstelling. Ik koos er echter voor die stap niet te maken, omdat ik het gevoel had dat de opleiding voor keepers in Duitsland beter was. Er waren destijds voldoende voorbeelden van keepers die te vroeg die stap maakten, zoals Ron-Robert Zieler", zegt hij in aanloop naar het duel met Arsenal in gesprek met The Independent.

De voormalig Duits jeugdinternational voelt zich wel aangetrokken door het Engelse voetbal. "Maar het is niet iets waar ik nu over nadenk", vervolgt hij. "Het valt niet volledig uit te sluiten. Ik heb als jeugdspeler vaak de kans gekregen om naar Engeland te verhuizen, maar naar mijn mening is de opleiding voor doelmannen in Duitsland het beste. Daarom ben ik altijd in Duitsland gebleven en het is zeker niet de verkeerde beslissing geweest."