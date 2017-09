Crystal Palace stelt ervaren opvolger aan van De Boer

Roy Hodgson is de nieuwe manager van Crystal Palace. De club uit Zuid-Londen maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend dat de zeventigjarige Engelsman voor twee seizoenen heeft getekend. Hodgson is de opvolger van Frank de Boer, die maandag na een dienstverband van 77 dagen werd ontslagen.

Hodgson leidt woensdag zijn eerste training en zit zaterdag al op de bank op Selhurst Park wanneer the Eagles het opnemen tegen Southampton. “Dit is de club van mijn jeugd en ik weet nog goed dat ik hun wedstrijden bekeek vanaf de tribune aan de Holmesdale Road-zijde. Het heeft mij mooie herinneringen opgeleverd”, aldus de coach die in het seizoen 1965/66 voor Crystal Palace speelde, maar er nog nooit trainer was.

“Als speler droom je er dan van om voor Crystal Palace te spelen en als trainer droom je om de club te coachen. Er is sindsdien veel gebeurd. Ik zie het als een beloning dat ik hier nu ben, als manager van Crystal Palace, de club waarvan ik altijd heb gehouden en die ik altijd heb bewonderd. Wij zijn de club van Zuid-Londen met een enorme achterban. De ambities hier zijn realistisch en we hebben enorm veel potentie om te groeien.”

“Ik hoop dat we onze doelstellingen bereiken. Ik ben erg blij om weer terug te zijn in het clubvoetbal. Het is een tijd geleden dat ik hier was”, besluit Hodgson, die voor het laatst werkzaam was als adviseur van het Australische Melbourne City. Daarvoor was hij interim-bondscoach van Jong Engeland, bondscoach van Engeland en trainer van onder meer Liverpool, Fulham en Internazionale.