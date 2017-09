Kritiek op recordaankoop Chelsea: ‘Hij moet consistenter worden’

Álvaro Morata werd deze zomer voor minimaal zestig miljoen euro door Chelsea opgepikt bij Real Madrid. De Spaanse aanvaller maakte met drie doelpunten in zijn eerste vier competitiewedstrijden voor the Blues onmiddellijk grote indruk, maar volgens Gianfranco Zola is Morata nog niet consistent genoeg.

Ofschoon Zola de kwaliteiten van de spits erkent, benadrukt het clubicoon dat hij gedurende zijn loopbaan nog nooit ergens verzekerd is geweest van een basisplaats. "Hij heeft bij Juventus gespeeld en had daar geen vaste plek. Datzelfde was het geval bij Real Madrid", zegt de Italiaan in gesprek met talkSPORT. "Natuurlijk trekt niemand zijn kwaliteiten in twijfel. Hij is nog altijd jong, maar hij moet consistenter worden. Als je voor clubs als Juventus, Real of Chelsea speelt, moet je nou eenmaal consistent zijn."

Zola denkt dat Morata zich onder Antonio Conte hoe dan ook uitstekend kan ontwikkelen. "Het gaat de juiste kant op", vervolgt hij tevreden. "Voor Chelsea is de spitspositie bijzonder belangrijk. Als hij goed presteert, dan zullen de spelers om hem heen, zoals Pedro, Willian en Eden Hazard, ook beter uit de verf komen."