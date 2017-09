Opvolger van De Boer staat te trappelen: ‘Dit is een mooie dag voor mij’

Roy Hodgson wordt vrijwel zeker de opvolger van Frank de Boer bij Crystal Palace. De zeventigjarige Engelsman heeft dinsdagavond aan Sky Sports laten weten dat de onderhandelingen met de club uit Zuid-Londen voorspoedig verlopen.

Hodgson heeft nu meerdere keren met voorzitter Steve Parish gesproken en kan een tweejarig contract tekenen op Selhurst Park. “We zijn er dichtbij. Ik hoop in ieder geval dat we dichtbij zijn”, zo wordt Hodgson geciteerd. “Het is een kans om terug te keren naar het spelletje waar ik van houd en om naar een club te gaan die ik altijd heb gemogen en bewonderd.”

“Dit is een mooie dag voor mij. Ik ben erg, erg blij en kijk ernaar uit. Hopelijk kan ik de club aan wat punten helpen om te stijgen op de ranglijst. Momenteel ben ik niet klaar om over de selectie te praten, want ik heb de spelers nog niet ontmoet, maar ik kijk ernaar uit om met hen te werken. Ze hebben het zeker in de slotfase van vorig seizoen goed gedaan, dus ik heb geen enkel reden om te denken dat ze het nu niet meer kunnen.”

Hodgson moet bij Crystal Palace de opvolger worden van De Boer, die na 77 dagen werd ontslagen. “Ik heb altijd sympathie voor trainers die hun baan verliezen, maar dit hoort nu eenmaal bij het leven. Het zijn mijn zaken niet, het is een zaak van de club. Ik ben blij dat ze zich bij mij hebben gemeld en mij de kans geven om de draad weer op te pakken.” Hodgson kan mogelijk zaterdag tegen Southampton al zijn eerste duel van the Eagles leiden.