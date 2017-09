Cabral is toe aan zevende club en strijkt neer in Bulgarije

Jerson Cabral zet zijn loopbaan voort in de Bulgaarse competitie. Levski Sofia laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat de 26-jarige vleugelaanvaller een contract voor twee seizoenen heeft getekend.

Cabral zat sinds zijn vertrek bij het SC Bastia deze zomer zonder club. De geboren Rotterdammer had oorspronkelijk nog een verbintenis tot halverwege 2019 op Corsica, maar door het faillissement van de club was hij vrij om te gaan en staan waar hij wilde. Vorig seizoen verdedigde hij al een half jaar op huurbasis de clubkleuren van Sparta Rotterdam.

Levski Sofia is na Feyenoord, FC Twente, ADO Den Haag, Willem II, Bastia en Sparta Rotterdam de zevende werkgever in de carrière van Cabral. De club uit de hoofdstad eindigde vorig seizoen op een derde plaats in de hoogste Bulgaarse competitie en plaatste zich daarmee voor de voorronde van de Europa League. Daarin bleek Hajduk Split in juli een maatje te groot over twee wedstrijden.