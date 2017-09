Guardiola: ‘Ik weet dat ze liever in De Kuip spelen dan in Amsterdam’

De Kuip is woensdagavond het decor voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League tussen Feyenoord en Manchester City. De Engelse grootmacht is gezien zijn status aan te merken als de favoriet, maar Josep Guardiola toont zich daags voor het treffen onder de indruk van het elftal van Giovanni van Bronckhorst.

De manager van City waakt op een persconferentie voorafgaand aan het duel van woensdag voor onderschatting. Hij noemt Nicolai Jörgensen, die zal ontbreken vanwege een blessure, Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena als belangrijkste spelers en sprak met Ronald Koeman over de sfeer in De Kuip. "Hij vertelde me dat de sfeer in De Kuip onvergelijkbaar is met andere stadions. Ik kijk ernaar uit", vertelt Guardiola. "Ik weet dat de spelers van het Nederlands elftal liever hier spelen dan in Amsterdam."

De Spanjaard won als trainer van Barcelona tweemaal de Champions League. Vorig seizoen strandde Guardiola met City in de achtste finales. "Het is een droom om opnieuw hier te zijn”, vervolgt hij. "We hebben hier hard voor gewerkt. Het gat met Arsenal, Liverpool en Manchester United was vorig jaar niet groot. De Champions League eist veel van je. De teams zijn fysiek top. Als we niet ons hoogste niveau halen, zullen we niet in staat zijn om mee te doen om de prijzen."

Guardiola heeft tegen Feyenoord de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Aanvoerder Vincent Kompany is weliswaar in Manchester achtergebleven met een lichte blessure, maar Ederson Moraes is wel met the Citizens afgereisd naar Rotterdam. De Braziliaanse doelman viel afgelopen weekeinde in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Liverpool uit met een ogenschijnlijk ernstige blessure aan het gezicht, maar Ederson is op tijd hersteld. "Na dat duel sprak hij met die andere jongens alsof er niets was gebeurd. Het zegt alles over het zijn karakter", aldus Guardiola.