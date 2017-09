‘Frank de Boer kan rekenen op forse ontslagvergoeding bij Crystal Palace’

Frank de Boer houdt minimaal 2,2 miljoen euro over aan zijn ontslag bij Crystal Palace. De oefenmeester werd maandag op straat gezet door de Engelse club en krijgt naar verluidt een ontslagvergoeding ter waarde van één jaarsalaris mee.

De Boer tekende eind juni een driejarig contract op Selhust Park en zou in die periode 6,6 miljoen euro gaan opstrijken. De ex-trainer van Ajax en Internazionale haalde het einde van die termijn echter niet, waardoor Crystal Palace volgens The Times genoodzaakt was zijn tot medio 2020 doorlopende verbintenis tegen een bedrag van ruim twee miljoen euro af te kopen.

Crystal Palace besloot maandag te breken met De Boer, 77 dagen na zijn aanstelling in juni. Onder leiding van de 47-jarige trainer verloren the Eagles hun eerste vier wedstrijden in de Premier League, zonder ook maar één doelpunt te maken. Vorig jaar besloot ook Internazionale al vroegtijdig afscheid te nemen van De Boer.