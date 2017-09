FA houdt voet bij stuk en legt Mané pittige schorsing op

Sadio Mané moet drie wedstrijden toekijken. De aanvaller van Liverpool werd zaterdag in het duel met Manchester City (5-0 winst voor City) na 37 minuten spelen van het veld gestuurd, nadat hij zijn schoen in het gezicht van City-doelman Ederson plantte. Liverpool ging in beroep tegen de aanvankelijke straf, maar krijgt dinsdagmiddag nul op het rekest.

Mané zelf was erg geschrokken van het incident. "Ik wens Ederson een spoedig herstel. Het spijt me enorm dat hij geblesseerd is geraakt tijdens onze ongelukkige botsing en daardoor de wedstrijd niet af kon maken. Ik bid voor een snel herstel en hoop dat hij spoedig weer op het veld staat, want hij is een geweldige speler", zei Mané, die de wedstrijden tegen Burnley en Leicester City (tweemaal; competitie en Carabao Cup) moet missen.

De sluitpost van the Citizens kwam er redelijk goed vanaf, zo liet manager Josep Guardiola al na afloop weten. "Hij heeft in elk geval niets gebroken. Dat is heel belangrijk. Misschien wordt hij er wel knapper op", grapte de Spaanse oefenmeester. Ederson is dinsdag met een veiligheidshelm op de training verschenen en kan in principe spelen tegen Feyenoord woensdagavond in het kader van de Champions League.