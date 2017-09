‘We zijn niet afhankelijk van Ronaldo, maar ik wil hem er wel altijd bij hebben’

Cristiano Ronaldo mag weer schitteren namens Real Madrid. De sterspeler van de Koninklijke moest de afgelopen tijd toekijken hoe zijn ploeg het in de Spaanse competitie er vanaf bracht, aangezien de aanvaller nog een schorsing uitzit. Ronaldo is wel speelgerechtigd in de Champions League en trainer Zinédine Zidane is maar wat blij dat hij de Portugees kan gebruiken tegen APOEL Nicosia woensdagavond.

"Iedereen weet wie Cristiano is en wat hij kan", aldus Zidane op een persconferentie voorafgaand het duel in het miljardenbal met APOEL Nicosia. "We kunnen niet spreken van een afhankelijkheid, maar ik wil hem wel altijd bij ons hebben. Cristiano brengt niet alleen doelpunten, maar is ook een leider en wil altijd winnen. Hij brengt dat gevoel ook over aan zijn teamgenoten. We zijn blij dat hij erbij is."

"Hij is heel erg gefocust op wat hij moet doen. Daarnaast is hij heel blij dat hij weer mag spelen, omdat hij houdt van voetballen. Dat maakt hem gelukkig. En wij zijn ook blij, want hij is zowel mentaal als fysiek sterk. Ik ben blij dat we hem weer terug op het veld zien. Hij gaat spelen morgen, maar dit weekend is hij er niet bij. Ik hoop dat zondag de laatste wedstrijd van het seizoen zal zijn dat hij er niet bij is", besluit de Fransman.