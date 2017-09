Ancelotti hekelt stortvloed aan kritiek: 'Ik ben niet van gisteren’

Carlo Ancelotti is de kritiek richting zijn persoon zat. De oefenmeester van Bayern München heeft te maken met een ontevreden Thomas Müller, de eis van Robert Lewandowski om als Bayern kwalitatief betere spelers te kopen, terwijl de Duitse topclub afgelopen zaterdag met 2-0 van TSG Hoffenheim verloor. De Italiaan vindt dat hij te hard wordt aangepakt in de Duitse media.

"De kritiek is gewoon veel te veel. Ik ben gewend bekritiseerd te worden, maar om eerlijk te zijn is het veel te veel. Ik ben niet van gisteren. Veel mensen praten over strategie, tactiek en de posities van de spelers. Voetbal is soms veel simpeler dan dat", aldus Ancelotti in gesprek met Sky Sports. De oefenmeester van der Rekordmeister gaat in het interview dieper in op de situatie van Müller.

"Müller bevindt zich altijd op de juiste plek op het veld, dus achter Robert Lewandowski, maar niet helemaal achter hem, een beetje aan de buitenkant. Ik heb hem nog nooit als rechtsbuiten gebruikt, omdat ik niet dom ben. Ik weet dat hij geen vleugelspeler is. Hij onderscheidt zich van Arjen Robben, Franck Ribéry en Kingsley Coman. Het is een fantastische speler tussen de linies."