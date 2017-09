‘Riedewald was de protegé van Frank de Boer, hij heeft hem de kans geboden’

Frank de Boer is geen manager meer van Crystal Palace en daar zal Jaïro Riedewald ongetwijfeld van balen. De verdediger werd door de Nederlandse oefenmeester naar Londen gehaald, maar na vier verloren competitiewedstrijden is De Boer alweer de laan uitgestuurd. Sky Sports gaat met Eyong Enoh en Ruben Jongkind na wat de filosofie van De Boer nou eigenlijk inhield en waarom Riedewald zijn 'lieveling' was.

Enoh heeft veel vertrouwen in Riedewald, die hij kent van zijn tijd bij Ajax. "Zijn avontuur naar de Premier League wordt een pittige, maar hij gaat het goed doen, want hij kent de basis", aldus de middenvelder. "Wanneer je de basisprincipes in Nederland hebt geleerd, wat betekent dat je goed aan de bal bent en tactisch sterk bent, moet je alleen nog werken aan je fysiek en kracht. Maar als je intelligent bent, kan je altijd spelen in de Premier League. Riedewald was de protegé van Frank de Boer. Hij zag hem continu ontwikkelen en heeft hem de kans geboden."

Sky Sports probeert te achterhalen waarom Riedewald zo geliefd was bij De Boer en spreekt met Ruben Jongkind, die in de jeugd van Ajax samenwerkte met zowel De Boer als Riedewald. Jongkind zegt dat de verdediger openstond voor allerlei ideeën en als proefkonijn fungeerde. "We wilden lessen trekken uit andere individuele sporten, zoals judo of American Football. We brachten dan een wereldkampioen judo naar De Toekomst, of iemand van American Football. Zij moesten de spelers fysiek beter maken. Het heeft veel jeugdspelers erg geholpen."

"Riedewald is een goed voorbeeld daarvan", vervolgt Jongkind. "We wilden alles weten over de schema's van de spelers. Tot hoe laat hebben zij school? Als ze niet op school zijn, waar zijn ze dan? Wat eten ze thuis en hoe slapen ze? Alles moest duidelijk zijn. In plaats van vier keer trainen, hebben we Riedewald in totaal negen keer per week laten trainen. Hij boekte veel progressie, zowel fysiek als in zijn bewustzijn als atleet. Hij werd de baas van zijn eigen lichaam en zijn eigen gedachte. De Boer zag dat."