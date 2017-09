‘De Championship is een betere competitie dan de Eredivisie’

Bersant Celina staat momenteel onder contract bij Manchester City, maar de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller komt onder manager Josep Guardiola niet in aanmerking voor speelminuten bij de hoofdmacht van the Citizens. Na een uitleenbeurt aan FC Twente is de Kosovaars-Noorse jongeling nu verhuurd aan Ipswich Town en daar is Celina zeer content mee.

Celina, die het voorlopig moet doen met invalbeurten, is met twee goals in vier duels goed begonnen bij de Championship-club. "Ik ben hierheen gekomen om te spelen. Daarom heeft de manager (Mick McCarthy, red.), die in mij gelooft, mij gehaald. Ik zie daarom niet echt in waarom hij me niet zou opstellen. Het is moeilijk, maar ik moet het weer laten zien in de komende duels", zegt Celina in gesprek met de BBC.

Het jeugdproduct van City maakte vorig seizoen 5 goals en 5 assists in 28 wedstrijden voor de Tukkers, maar Celina is blij dat hij weer in Engeland speelt, aangezien daar het niveau volgens hem gewoon hoger ligt. "In de Championship gaat het veel sneller en is het fysieker dan in de Eredivisie. De spelers zijn van een hoger niveau. Het is simpelweg een betere competitie dan de Eredivisie."