Toornstra: ‘We willen overwinteren, het liefst in de Champions League’

Feyenoord maakt zich op voor het Champions League-avontuur en woensdagavond wacht de eerste pittige tegenstander, Manchester City in De Kuip. Jens Toornstra kan niet wachten op de ontmoeting met de Engelse topclub. "Het is fantastisch om Champions League-voetbal te mogen spelen en dan ook nog eens gelijk tegen een topclub als Manchester City met al die sterren", aldus de middenvelder.

"In zulke wedstrijden kun je laten zien wat je waard bent", realiseert Toornstra zich in gesprek met NUSport. "Ik denk dat we onze borst nat kunnen maken, maar dat wisten we al." De ex-speler van onder meer ADO Den Haag en FC Utrecht erkent dat City, maar ook Napoli en Shakhtar Donetsk lastige tegenstanders zijn voor de Rotterdammers.

"Al had ik ook graag tegen Real Madrid of Barcelona gespeeld. Maar ik denk dat deze groep moeilijk zat is." Op de vraag wat voor Feyenoord het hoogst haalbare is in Europees verband, antwoordt Toornstra gedecideerd. "De eerste plaats. Nee, we willen heel graag overwinteren. Het liefst natuurlijk in de Champions League, maar anders maar in de Europa League."

Feyenoord heeft een druk programma voor de boeg en is samen met Vitesse de enige Nederlandse club met Europees voetbal. "Ik vind het heerlijk", zegt Toornstra. "Ik speel liever wedstrijden dan dat ik train. Je moet alleen wat slimmer zijn. Wat meer rust nemen en goed eten. Het zou mooi zijn als we hetzelfde als vorig seizoen kunnen bereiken toen we in een paar dagen tijd van zowel Manchester United als PSV wonnen."