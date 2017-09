‘Als je hem haalt, dan pas kan je zeggen dat United de CL kan winnen’

Gareth Bale werd afgelopen transferwindow in verband gebracht met een transfer naar Manchester United en het gerucht gaat dat de Engelse grootmacht bereid is in de toekomst honderd miljoen euro neer te tellen om de aanvaller van Real Madrid over te nemen. Ryan Giggs, icoon van the Red Devils, zegt dat de club met Bale in de gelederen de Champions League kan winnen.

United heeft al 644 dagen geen wedstrijd gespeeld op het hoogste Europese podium, maar dinsdagavond mag de club weer aantreden in het miljardenbal, thuis tegen FC Basel. Giggs denkt niet dat United Real Madrid kan opvolgen als winnaar van de Champions League. "Als je kijkt naar het huidige Manchester United, dan vraag je je af of ze de Champions League kunnen winnen", aldus Giggs in gesprek met Sky Sports.

"Ik denk dat ze tekortkomen op het moment", vervolgt de Welshman. "Je hebt Paul Pogba en Romelu Lukaku, als hij zijn volle potentie haalt, Marcus Rashford, David de Gea, een speler van wereldklasse en dan moet je nog iemand hebben zoals Gareth Bale. Als je hem haalt, dan pas kan je zeggen dat United de Champions League kan winnen. Maar ik vraag me af of ze nu de spelers hebben om helemaal tot de finale te komen."