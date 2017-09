Meedogenloze Majstorovic maakt carrière: ‘Het is een harde wereld’

ATHENE - Als een ware klopjacht worden de spelers op het veld achternagezeten door hooligans. Verdediger Mavroudis Bougaidis heeft een paar tellen eerder een eigen doelpunt gemaakt waardoor AEK Athene haar eerste degradatie in de clubgeschiedenis eigenlijk niet meer kan ontlopen. Een speler en de trainer van tegenpartij Panthrakikos krijgen klappen, de wedstrijd wordt na 87 minuten gestaakt en er worden in totaal vijftien relschoppers opgepakt. De 0-1 wordt later omgezet in een reglementaire 0-3 nederlaag voor AEK. Een verhaal van VZ over de De Tweekoppige.

Door Gijs Freriks

Degradatie

AEK Athene geldt als een van de succesvolste clubs van Griekenland. De geelhemden werden elf keer kampioen, wonnen vijftien keer de beker en namen acht keer deel aan de Champions League. AEK staat derde op de eeuwige ranglijst van de Superleague en heeft de ambitie om Olympiacos en Panathinaikos weer eens naar de kroon te steken, maar een realistische doelstelling is dat de laatste jaren niet geweest. Na de reglementaire 0-3 nederlaag tegen Panthrakikos in 2013 krijgt de club drie strafpunten opgelegd, waarna er ook wordt verloren van Atromitos. De degradatie is een feit. Voor het eerst in haar 89-jarig bestaan zal AEK niet uitkomen in de hoogste Griekse afdeling. “AEK is begraven”, schrijft Gazzetta.

De Tweekoppige Arend, zoals AEK Athene ook wel wordt genoemd, lijkt inderdaad zijn eigen dood tegemoet te vliegen. Men kampt met een schuld van 35 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro bestaat uit een lening die afkomstig is van de staat. Om een faillissement te voorkomen levert AEK haar proflicentie in om te gaan voetballen en herbronnen in de hoogste amateurdivisie Gamma Ethniki, de derde afdeling van de voetbalpiramide van Griekenland. Een groot deel van de schuld wordt kwijtgescholden en AEK kan met een schone lei beginnen. Die doorstart pakt goed uit, want AEK wordt fluitend kampioen en wint een jaar later de play-offs waardoor men na twee seizoenen alweer terug is in de Superleague.

Daniel Majstorovic

De persoon die de nieuwe voetbaltoekomst van AEK vorm moet geven, is Daniel Majstorovic. De Zweed is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij FC Twente, als meedogenloze sloper in de verdediging die enkel en alleen op het veld stond om spitsen uit te schakelen. Die Majstorovic tekent in september 2016 een tweejarig contract bij AEK en ruilt zijn bestaan als beginnend zaakwaarnemer in voor die van technisch directeur. “Ze vroegen of ik hun directeur wilde worden, dat kwam als een schok. Ik heb zo’n functie altijd al geambieerd, maar dat die kans nu al voorbij zou komen, dat had ik zeker niet verwacht”, zei de inmiddels veertigjarige Majstorovic bij zijn aanstelling.

“Ik ben na mijn carrière als zaakwaarnemer gaan werken (Majstorovic wilde volgens Afonbladet een partnerschap aangaan met Rodger Linse, red.) en dan bouw je al een netwerk op. Het is een harde zakenwereld, de concurrentie is moordend. Die ervaringen kunnen mij helpen bij AEK. Ik kom op een zware positie te zitten met veel verantwoordelijkheid. AEK is een historisch rijke club, een van de grootste clubs van het land die prijzen heeft gewonnen en fantastische fans heeft die hongerig zijn naar prijzen. De financiële positie van de club is weer stabiel, er waait een positieve wind door de club. Ik ben op het juiste moment gekomen”, aldus de 49-voudig international van Zweden.

De positieve wind binnen AEK was echter gauw weg, want men werd in de Europa League uitgeschakeld door Saint-Étienne en verloor in de competitie met 3-0 van Olympiacos. Zo nietsontziend als td Majstorovic op het veld kon zijn, zo liet hij zien dat ook buiten het veld te kunnen zijn. Trainer Timur Ketsbaia werd ontslagen en vier maanden later stuurde Majstorovic ook José Morais de laan uit. “Zo gaat dat in Griekenland. Er is weinig geduld en de resultaten tellen”, vertelde Majstorovic in mei, twee maanden nadat hij Manolo Jiménez als nieuwe trainer naar het Olympisch Stadion had gehaald. “Voor die ontslagen heb ik uiteraard wel overlegd met de directeur en andere mensen binnen de club.”

De tien beste aanwinsten van Majstorovic bij AEK Athene.

“Het is nooit leuk om een coach te vertellen dat-ie weg moet. Het is een harde industrie met veel druk en hoge verwachtingen. Je wordt beoordeeld op resultaat”, aldus Majstorovic. Het ontslag van Morais kwam voor velen als een verrassing, want de 52-jarige Portugees had in drie maanden tijd slechts drie duels verloren en Majstorovic had zich bij de komst van Morais nog lovend over hem uitgelaten: “Hij is een coach die op topniveau heeft gewerkt, met de beste trainers ter wereld. Hij heeft bij Real Madrid, Chelsea en Internzionale gezeten en past perfect bij ons. We waren op zoek naar zijn profiel”, zei Majstorovic in oktober 2016 in een interview met Aftonbladet.

Fluwelen scheiding

Zonder Morais, maar met Jiménez plaatste AEK zich via de play-offs voor de derde voorronde van de Champions League. De club werd daarin in augustus uitgeschakeld door CSKA Moskou, maar komt dit seizoen wel uit in de groepsfase van de Europa League. AEK is in Groep D ingedeeld bij HNK Rijeka, Austria Wien en AC Milan en komende donderdag begint men met een uitwedstrijd in Kroatië. AEK treedt Rijeka met vertrouwen tegemoet, want men staat in de Superleague na drie speelronden bovenaan en heeft voor het eerst sinds 2007/08 in de eerste drie competitieduels van een seizoen niet één doelpunt hoeven incasseren. Het zelfvertrouwen is terug, zo constateerde ook Giorgos Tsakiris.

De journalist van Spor FM 94.6 zag AEK zondag overtuigend winnen van het AE Larisa van André Paus (4-0) en bespeurde een ‘winnaarsmentaliteit’ in de ploeg, zo schreef hij in een opiniestuk voor Gazzetta: “De wedstrijd tegen Larisa leek op een oefenpotje tussen een topploeg en een tweedeklasser uit een competitie in de Balkan. Ik overdrijf niet. Het kwaliteitsverschil was enorm: niet alleen tussen de spelers, maar ook tussen de teams als geheel. Rond december weten we of AEK serieus mee gaat doen om de titel of niet”, aldus Tsakiris. Majstorovic heeft in de ogen van velen een groot aandeel gehad in de opmars van AEK en zijn vertrek deed de supporters dan ook pijn.

Het contract liep nog een jaar door, maar anderhalve week geleden gingen beide partijen plots uit elkaar. “Het was een moeilijke beslissing die ik met de club heb genomen. Ik ben iedereen veel dank verschuldigd. Ik heb van iedere minuut genoten en heb altijd hard gewerkt. Ik zal AEK nooit vergeten en weet zeker dat de club de vruchten gaat plukken van mijn werk en successen zal vieren”, zei Majstorovic. De contractontbinding werd omschreven als een ‘fluwelen scheiding’, want Majstorovic was toe aan een nieuwe uitdaging en eigenaar Dimitris Melissanidis wilde toch al een Griekssprekende technisch directeur aanstellen en die persoon ook meer verantwoordelijkheden geven dan hij Majstorovic had toevertrouwd.

Jorge Mendes

De keuze viel op de 42-jarige Nikolaos Lyberopoulos, de oud-spits van onder meer AEK die in 2013/14 ook al als technisch directeur bij de hoofdstedelingen werkte. Maar er speelde nog meer mee bij het vertrek van Majstorovic, zo wist SVT te melden. Majstorovic staat namelijk in de belangstelling van AS Roma en Wolverhampton Wanderers en gaat naar alle waarschijnlijkheid aan de slag bij de club uit de Championship. Geheel toevallig is dat niet, want de Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft met zijn bedrijf Gestifute een flinke vinger in de pap bij the Wolves en onderhoudt een goede band met Majstorovic.

Toen Majstorovic eind augustus werd bevraagd over een overstap naar de Wolverhampton Wanderers, zei hij: “Ik heb een goede band met Mendes’ agentschap, dat veel prominenten in de voetballerij vertegenwoordigt. Het enige waar ik mij echter op focus, is om van AEK een sterk team te maken dat jaar in, jaar uit om de titel kan strijden en Europees voetbal kan spelen. Wat ik onlangs heb besproken met Mendes? Geen commentaar. Mijn voornaamste opdracht is AEK.” Die opdracht zat er een week later op daar Majstorovic toen vertrok bij AEK. Hij zal echter met tevredenheid toezien hoe de selectie van AEK, die voor een groot deel door hem is samengesteld, uitstekend is begonnen aan het seizoen.

AEK heeft na drie speelronden zeven punten vergaard en vanwege een beter doelsaldo dan Olympiacos en Panionios staat men eerste in de Superleague. De supporters beginnen stiekem te geloven in een kampioenschap en de bizarre taferelen uit 2013 - toen de spelers op het veld werden aangevallen door de fans - zullen goddank niet snel meer herhaald worden. Gazzetta schreef na de degradatie dat AEK was ‘begraven’, maar mede dankzij enkele rake transfers van technisch directeur Majstorovic is het De Tweekoppige gelukt om uit de dood op te staan. En wie weet pakt deze wedergeboorte van AEK aan het einde van het seizoen wel uit in het eerste kampioenschap sinds het seizoen 1993/94.