‘Zijn ontslag bij Inter en Crystal Palace doet niets af aan zijn vakmanschap’

Frank de Boer werd maandag ontslagen bij Crystal Palace, nadat hij slechts 77 dagen aan het roer had gestaan bij the Eagles. Vorig seizoen werd de Nederlander ook al na een korte periode de laan uitgestuurd bij Internazionale. Om die reden moet De Boer volgens John Heitinga snel een nieuwe club zien te vinden.

“Ik hoop dat hij snel een mooie, nieuwe club vindt, want zijn ontslag bij Internazionale en Crystal Palace doet wat mij betreft helemaal niets af aan zijn vakmanschap”, zegt Heitinga in gesprek met De Telegraaf. Ik vind hem een heel goede trainer, bevlogen en met een duidelijke visie. Ook al stelde hij me na mijn terugkeer naar Ajax niet op.”

De oud-verdediger vindt het dan ook jammer dat De Boer niet meer tijd heeft gekregen bij Crystal Palace. “Het inslijpen van een nieuwe speelstijl lukt nu eenmaal niet van de ene op de andere dag. Met dit elftal en zo weinig geduld van de clubleiding was hij kansloos in het geweld van de Premier League”, stelt Heitinga, die momenteel als trainer van Ajax Onder-19 werkt.

Tonny Bruins Slot zag dat Crystal Palace de afgelopen weken wel progressie maakte. “Dan komt je lot in handen van niet voetbalmensen. Bij een gebrek aan voetbalachtergrond zien ze de progressie niet of onderkennen deze niet en sturen je in een emotionele bui weg. Te vroeg naar mijn oordeel”, aldus Bruins Slot, die denkt dat De Boer binnen afzienbare tijd weer aan de slag zal kunnen.