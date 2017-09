‘De CL winnen is een belangrijk doel, de druk is behoorlijk toegenomen’

Dinsdagavond wil Paris Saint-Germain gaan vlammen, aangezien dan de wedstrijd tegen Celtic in het kader van de groepsfase van de Champions Leauge op het programma staat. Al jarenlang geeft de Franse topclub miljoenen uit om de begeerde prijs te kunnen pakken en Unai Emery, trainer van PSG, geeft aan dat hij de druk voelt om een goede prestatie te leveren in het miljardenbal.

De club heeft deze zomer onder meer vierhonderd miljoen euro uitgegeven aan Neymar en Kylian Mbappé, aangezien de Braziliaan 220 miljoen euro heeft gekost en huurling Mbappé volgend jaar definitief moet worden overgenomen van AS Monaco voor een bedrag van 180 miljoen euro. "De druk om te presteren is behoorlijk toegenomen", aldus Emery bij een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Schotten.

"De Champions League winnen is een belangrijk doel van de club. Ik weet dat de verantwoordelijkheid groot is, dat voel ik", zegt de Spanjaard, die eerder trainer was van onder meer Sevilla en Valencia. "Want ik heb veel goede spelers tot mijn beschikking en met zo veel kwaliteit in het team moeten we ver kunnen komen", aldus Emery, die respect heeft voor Celtic: "De sfeer in het stadion zal geweldig zijn. Het wordt moeilijk, maar we zijn er klaar voor."