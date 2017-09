‘Een historisch dieptepunt, ik kijk weleens jaloers naar FC Twente en NAC Breda’

FC Groningen kon zondag in eigen huis niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo. Naast het feit dat de noorderlingen dit seizoen nog maar één competitieduel in winst hebben omgezet, heerst er bij de club ook bezorgdheid over het aantal toeschouwers dat de club trekt. Volgens de officiële cijfers zaten er zondagmiddag tegen VVV namelijk maar 15.832 mensen in het Noordlease Stadion.

"Een historisch dieptepunt", zegt algemeen directeur Hans Nijland in gesprek met Voetbal International. "Naar mijn weten hebben er niet eerder bij een competitiewedstrijd zo weinig mensen in ons stadion gezeten. Je begrijpt dat het een enorme zorg van de directie is. Natuurlijk is de marketing met van alles bezig. Elke dag denken we na over acties, maar het helpt niet."

"Er is maar één oplossing en dat is attractief voetbal", vervolgt de sportbestuurder, die vindt dat Groningen weer baas in eigen stadion moet worden. "Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat kan mijn vierjarige kleinzoon ook bedenken. Nu spelen we bijna in een halfleeg stadion en dat doet pijn. Wat extra wrang is: binnenkort spelen hier de Oranje Leeuwinnen een interland. Het stadion was in vier dagen uitverkocht…"

Nijland zegt dat de fans van Groningen van nature nogal kritisch zijn. "Ik kijk soms weleens jaloers naar clubs als FC Twente en NAC Breda. Daar houdt het voetballend ook niet over, maar blijven de mensen wel komen. Zelfs in de Jupiler League zat het in Breda nog goed vol. Dat zou bij ons niet zo snel gebeuren", aldus Nijland, die concludeert dat het voetballend beter moet bij de Trots van het Noorden.