Van Halst stopt met tv-werk vanwege crisis bij FC Twente

FC Twente beleeft een erbarmelijke seizoenstart met nul punten uit vier competitiewedstrijden. Trainer René Hake moet met zijn ploeg snel punten gaan pakken, anders zou hij binnenkort de laan uit worden gestuurd. Ook technisch directeur Jan van Halst ligt onder vuur en de oud-middenvelder heeft vanwege de teleurstellende prestaties van de Tukkers besloten te stoppen als analist voor Ziggo Sport, zo meldt de zender.

Van Halst, die zich bezighoudt met de commerciële en technische zaken bij de club, wil zich de komende tijd volledig concentreren op zijn werkzaamheden bij de Eredivisionist. Naast Hake ligt ook het functioneren van Van Halst onder een vergrootglas, aangezien hij verantwoordelijk is voor de samenstelling van de spelersselectie, die, zo luidt de kritiek, kwalitatief zeer zwak is en die, zo klinkt het, snel bij elkaar is geraapt.

Na de wedstrijd zondag tegen Sparta Rotterdam (1-0 verlies) vroeg Hake om meer tijd en gaf tevens aan dat de grote selectie van 27 spelers 'lastig te managen' viel. Maandag speelden de Tukkers een ingelast oefenduel met FC Emmen, maar ook in dat duel viel het resultaat tegen (1-1). "Op die manier proberen we de spelers die weinig speeltijd hebben gehad ritme op te laten doen", aldus Hake.