Nagelsmann: ‘Bayern München speelt in mijn dromen al een tijdje een grote rol’

Julian Nagelsmann wist zaterdag knap te zegevieren op Bayern München (2-0), waardoor TSG Hoffenheim zeven punten heeft verzameld uit drie wedstrijden en momenteel gedeeld koploper is in de Bundesliga. De dertigjarige trainer van de Duitse club hoopt echter op een dag coach te zijn van der Rekordmeister, zo geeft hij aan in gesprek met het Duitse Eurosport.

"Bayern speelt in mijn dromen al een tijdje een grote rol. Ik heb vele jaren in München gewoond en kom er uit de buurt vandaan, namelijk uit Landsberg am Lech. Mijn vrouw en mijn kind gaan binnenkort naar München, we bouwen een huis daar. We hebben er veel familie wonen, daar is ons thuis", aldus Nagelsmann, die aangeeft gelukkig te zijn bij Hoffenheim.

"Maar Bayern zou me nog een stuk gelukkiger maken. Maar het is niet zo dat mijn levensgeluk compleet afhangt van Bayern." Uli Hoeness zei in het recente verleden dat Nagelsmann een kandidaat was voor de Duitse topclub en dat vindt de jonge oefenmeester mooi om te horen: "Het doet mij deugt dat een man als Uli Hoeness, die Bayern groot heeft gemaakt, aan mij denkt."