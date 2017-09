Vitesse moet dit seizoen eigen broek ophouden: ‘Het mooie is: nu zijn we zover’

Vitesse kreeg de afgelopen jaren de nodige financiële steun van Alexander Chygrynskiy. De Russische eigenaar pompte sinds 2010 zo’n 140 miljoen euro in de Arnhemse club, maar vanaf dit seizoen zal hij de gaten in de begroting niet meer dichten. Dat betekent dat Vitesse zelf winst moet gaan maken.

“Hij hoeft niet al zijn geld terug, maar heeft me wel duidelijk gemaakt dat de club weer winst moet gaan maken, zodat hij niet elk jaar hoeft bij te leggen. Het mooie is: nu zijn we zover. Dit wordt ons eerste seizoen zonder funding van Alexander”, zegt algemeen directeur Joost de Wit tegenover NRC Handelsblad. Er wordt vaak gevraagd waarom de Rus al 140 miljoen euro in Vitesse heeft gestoken.

“Je zou die vraag aan hem moeten stellen, maar hij zit op afstand”, probeert De Wit te verklaren. “Ik kan het niet mooier maken dan dat hij het geld ervoor heeft en vanuit Rusland geniet van onze prestaties en het hebben van een voetbalclub. Hij is goed bevriend met Roman Abramovich en heeft meer vrienden in het voetbal.”