FA adviseert spelers en staf Engeland: ‘Gebruik geen Wi-Fi in Rusland’

Spelers en staf van het Engelse nationale team worden door de Football Association (FA) geadviseerd geen gebruik te maken van openbare Wi-Fi in Rusland, mochten the Three Lions zich kwalificeren voor het WK volgend jaar zomer. De FA is namelijk bang dat belangrijke informatie zoals blessuregevallen, opstellingen en tactische besprekingen kunnen worden achterhaald via hacks.

Deze boodschap wordt benadrukt door de FA nadat vorige maand een hack van de groep Fancy Bears ervoor zorgde dat medische gegevens van honderden (voormalig) voetballers op straat kwamen te liggen en waardoor spelers zoals Dirk Kuyt en Carlos Tévez in verband werden gebracht met het gebruik van verboden middelen. Ook kwam Fancy Bears met de informatie dat er in 2015 en 2016 respectievelijk 160 en 200 voetballers een dopingtest niet succesvol hebben doorstaan.

De FA heeft bij de FIFA aangegeven bezorgd te zijn over de IT-beveiliging in Rusland en over het feit dat hun correspondentie met de overheid op straat kan komen te liggen. Een woordvoerder van de FIFA geeft een korte reactie op de brief van de FA: "De FIFA heeft de FA medegedeeld dat het ervoor probeert te zorgen hack-aanvallen te voorkomen. We onderzoeken de hacks van Fancy Bears momenteel nog. De FIFA maakt hierbij gebruik van advies van experts van buitenaf, dus de FIFA kan geen adviezen aangaande IT-beveiliging geven."