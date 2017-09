AC Milan reageert op Raiola: ‘Het spijt me dat hij bepaalde dingen gezegd heeft’

De lucht tussen AC Milan en Mino Raiola leek even geklaard toen Gianluigi Donnarumma alsnog zijn contract verlengde. Maandag haalde de zaakwaarnemer echter weer uit naar i Rossoneri, omdat de club zijn cliënt de aanvoerdersband had beloofd. Op dit moment is Leonardo Bonucci de aanvoerder van AC Milan.

Raiola sprak dus van een verbroken belofte en voegde daar ook nog aan toe dat hij geen vertrouwen heeft in het project van sportief directeur Massimiliano Mirabelli en algemeen directeur Marco Fassone. “Het spijt me dat hij bepaalde dingen heeft gezegd. Raiola is ook de zaakwaarnemer van Giacomo Bonaventura, Ignazio Abate en enkele jonge spelers. Ik moet toegeven dat hij consistent is, want hij heeft al sinds april geen vertrouwen in dit project”, zegt Fassone in gesprek met de Corierre dello Sport.

“Hij ziet de toekomst van AC Milan als onduidelijk en onveilig”, vervolgt de algemeen directeur van AC Milan. “Ik heb hem verteld dat het vier of vijf jaar duurt voordat het project zich ontwikkeld heeft. Uit zijn woorden maak ik op dat hij daar nog over twijfelt, ondanks de investeringen. Toch ben ik blij dat Gigio is gebleven, want daaruit blijkt dat hij vertrouwen heeft in ons project.”