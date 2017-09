‘Succesvolle Noord-Ierse bondscoach opgepakt wegens rijden onder invloed’

Michael O’Neill is zondag door de Schotse politie gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed van alcohol, zo meldt de Scottish Sun. De bondscoach van Noord-Ierland werd in Edinburgh van de weg geplukt en moet op 10 oktober voor de rechter verschijnen. Dat is twee dagen na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van Noord-Ierland tegen Noorwegen.

De Noord-Ierse voetbalbond (IFA) heeft in een statement laten weten dat het op de hoogte is van ‘het incident’ waar O’Neill bij betrokken was. Verder wil de IFA geen commentaar geven op de situatie, omdat het nog een ‘zaak voor de politie’ is. O’Neill is momenteel de architect van het succes van het Noord-Ierse elftal. De 48-jarige oefenmeester loodste Noord-Ierland in 2016 voor het eerst in de historie naar het EK.

Op dit moment ligt Noord-Ierland op koers om als tweede te eindigen in de WK-kwalificatiegroep. Dat zou betekenen dat het land nog één play-off moet overleven om het WK in Rusland te bereiken. O’Neill staat sinds 2011 aan het roer in Noord-Ierland. Eerder werkte hij voor het Schotse Brechin City en het Ierse Shamrock Rovers.

Het is niet de eerste keer dat O’Neill in aanraking komt met alcohol. Eerder deden geruchten de ronde dat de Noord-Ier niet aangenomen werd bij Hibernian omdat hij een alcoholverslaving zou hebben. De Schotse club wilde hem weghalen bij Shamrock Rovers, maar zag daar uiteindelijk vanaf. “Ik reed toen iedere dag van Belfast naar Dublin, het was praktisch onmogelijk om een alcoholverslaving te hebben. Ik was heel teleurgesteld toen ik die geruchten hoorde”, reageerde O’Neill op die berichten.