Ajax-talent wacht op doorbraak: ‘Wel even de laatste stap zetten’

Carel Eiting wacht op zijn grote doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Tot dan werkt de talentvolle middenveleder zijn wedstrijden af in de Jupiler League bij Jong Ajax. Eiting tekende maandagavond tegen RKC Waalwijk (1-1) voor zijn eerste competitiedoelpunt van dit seizoen en hoop dat hij op korte termijn hetzelfde mag laten zien in het eerste elftal van Marcel Keizer.

Eiting hikt tegen het eerste elftal aan en beseft dat hij de laatste stap moet zetten. "Ik ben niet de trainer van Ajax 1 en ook niet van Jong Ajax", zei hij na de remise tegen RKC in gesprek met FOX Sports. "Ik denk dat ik goed bezig ben en dat het goed gaat. Je moet je hele leven goed blijven spelen. Dan zie ik wel waar de kansen gaan komen. In de voetbalwereld kan het in een uur veranderen. Voorlopig richt ik me op Jong Ajax, maar ik ben honderd procent fit om ergens anders te spelen, als je begrijpt wat ik bedoel."

De negentienjarige Eiting hoopt dat zijn doorbaak niet lang meer op zich zal laten wachten. "Je traint elke dag met de jongens en zit met ze in de kleedkamer. Ik zit er niet ver vandaan, maar ik moet nog wel even de laatste stap zetten”, weet hij. “Daar doe ik iedere dag keihard m'n best voor.”

Dat Ajax dit seizoen niet in Europa speelt, is ook voor Eiting een gemiste kans. Vorig seizoen liet trainer Peter Bosz een aantal talenten spelen in Europees verband. Eiting moet nu hopen op speelminuten in de KNVB Beker of Eredivisie. “Als jij goed speelt, dwing je minuten af. Zo simpel is het. Of je nou veertig, vijftig, zestig of tachtig wedstrijden per jaar speelt. Als je niet goed genoeg bent, kom je niet aan je minuten. Je moet altijd naar jezelf kijken. Daarom richt ik me op mezelf en kijk ik niet naar het aantal wedstrijden. Ik moet beter worden.”