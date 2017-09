‘Bij Ajax zag je duidelijk zijn hand, ben benieuwd of dat ook bij Dortmund kan'

Peter Bosz kende vorig seizoen veel succes op het Europese podium. Met Ajax bereikte de oefenmeester de finale van de Europa League, waarin verloren werd van Manchester United. Woensdagavond begint Bosz met Borussia Dortmund aan het avontuur in de Champions League, met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Louis van Gaal is dit seizoen analist voor Ziggo Sport en is benieuwd naar de formatie van Bosz. "Een Nederlandse trainer bij een grote club. Bij Ajax zag je vorig jaar duidelijk zijn hand. Ik ben benieuwd of dat ook lukt bij Borussia Dortmund in de Champions League. Want daar gaat het natuurlijk om”, zegt de ex-bondscoach in gesprek met het Algemeen Dagblad. Borussia Dortmund neemt het in de groepsfase op tegen Real Madrid.

Onlangs ontmoette Van Gaal Real-trainer Zinédine Zidane bij het coachforum van de UEFA. "Zidane kende ik niet, die heeft nog veel van een oud-speler. Maar ik moet wel zeggen: hij heeft het knap gedaan. Van een rommelzootje een eenheid gemaakt bij Real, de opstelling van de middenvelders veranderd. Als ze de bal verliezen, verdedigen ze nu in twee rijtjes van vier. Dat was voor hem niet zo”, stelt Van Gaal, die ziet dat de Franse oefenmeester nu aan het doorselecteren is met jonge spelers.

“Zij zorgen ervoor dat ook het Spaanse elftal weer wordt verjongd. Op het juiste moment doorselecteren, dat is zó belangrijk”, constateert de oefenmeester. Van Gaal verwacht ook veel van zijn oude club Manchester United. “Des te beter de spelers gaan uitvoeren wat José Mourinho wil, hoe gevaarlijker United wordt. Wat Mourinho nog nodig had, waren adequate spitsen. En die heeft-ie nu.”