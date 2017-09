‘Gebrek aan communicatie’ brak De Boer op: ‘Hij is een beetje een weirdo’

Frank de Boer werd maandagmiddag na 77 dagen al de laan uitgestuurd bij Crystal Palace. De eerste vier competitiewedstrijden werden allemaal verloren, terwijl the Eagles ook niet tot scoren kwamen. Volgens de Daily Mail heeft zijn gebrek aan communicatie De Boer uiteindelijk opgebroken op Selhurst Park.

“Moeilijk om mee om te gaan”, zegt een bron vanuit Crystal Palace tegenover de Engelse krant over De Boer. Een andere bron verwoordt het iets anders: “De Boer was een beetje een weirdo.” De spelers van the Eagles zouden de Nederlander nooit een eerlijke kans hebben gegeven, al droegen bepaalde keuzes daar ook aan bij. Zo stelde De Boer Luka Milivojevic op als verdediger, terwijl hij vorig seizoen een belangrijke rol speelde in het elftal als middenvelder.

Bovendien zou De Boer een slechte verstandhouding hebben gehad met Damien Delaney, een invloedrijke en populaire speler in de selectie van Crystal Palace. Om die reden is het volgens de Daily Mail niet verwonderlijk dat enkele spelers naar de clubleiding stapten toen de resultaten tegenvielen. Zij waren namelijk ook niet overtuigd van de trainingswijze van De Boer.

Bovendien was het te optimistisch om in een 3-4-3-formatie aan het seizoen te beginnen, vooral omdat De Boer hier het materiaal niet voor had. De spelers zouden dit geweten hebben, maar gaven dit niet aan tegenover de manager. De Nederlander had volgens de Daily Mail ook nog een aantal spelers erbij willen hebben deze zomer, maar kreeg die uiteindelijk niet. Toen Crystal Palace terugvloog vanuit Burnley, werd de beslissing genomen om De Boer te ontslaan.