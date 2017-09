Asensio weigerde Oranje: ‘Ik werd gebeld door Ruud van Nistelrooij’

Marco Asensio Willemsen heeft zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje al lang en breed gemaakt, maar de 21-jarige linksbuiten van Real Madrid had ook voor het Nederlands elftal mogen spelen. Asensio is namelijk de zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder. De Spaans international zegt via Ruud van Nistelrooij benaderd te zijn voor Oranje, maar over zijn keuze voor la Roja heeft hij geen enkel moment getwijfeld.

De inmiddels viervoudig international doorliep alle jeugdelftallen van Spanje en heeft er niet aan gedacht om ooit het shirt van Oranje te dragen. Bij zijn doorbraak bij Real Madrid had men in Nederland even de hoop dat Asensio misschien toch voor Oranje zou kiezen. Het leidde tot een telefoongesprek met Van Nistelrooij, toen Danny Blind nog bondscoach was.

“Ja, het klopt dat ik gevraagd ben”, zei Asensio bij het radioprogramma El Partidazo de Cope over een telefoongesprek uit 2015. “Ik werd gebeld door Van Nistelrooij om voor Oranje te spelen en heb een tijdje met hem gesproken. Toen gaf hij me door aan de bondscoach en hij vertelde me dat hij me hoe dan ook wilde hebben, maar ik heb niet getwijfeld.”