Kramer aast op basisplaats tegen City: ‘Op papier kun je het nooit winnen’

Michiel Kramer mag door een blessure van Nicolai Jörgensen hopen op een basisplaats bij Feyenoord in de Champions League tegen Manchester City. Woensdagavond komt de Engelse grootmacht op bezoek in De Kuip en Kramer hoopt dat hij de kans krijgt van trainer Giovanni van Bronckhorst. De spits weet maar al te goed dat de Rotterdammers voor een haast onmogelijke opgave staan.

Jörgensen raakte afgelopen weekend in het duel met Heracles Almelo geblesseerd. Zodoende lijkt de kans groot dat Kramer aan de aftrap verschijnt. “Op papier kun je het nooit winnen”, stelt Kramer in gesprek met De Telegraaf, doelend op de grote verschillen tussen beide clubs. “Manchester City heeft een ploeg die meer dan een half miljard heeft gekost. Als Nederlandse clubs kunnen we daar nooit tegenop en je moet het ook niet willen. Want de bedragen die zij betalen voor spelers slaan toch nergens op? Maar in de praktijk loopt het in het voetbal soms toch anders.”

Kramer vindt dat hij en zijn ploeggenoten geen ontzag moeten hebben voor de miljoenenformatie uit Manchester. “We weten allemaal dat de absolute top, gewoon de top van de wereld, tegenover ons komt te staan. Manchester City schaar ik bij PSG, Real Madrid, Barcelona, Monaco, Bayern München en Juventus”, klinkt het. “Wij staan daar met Feyenoord heel ver vanaf. Door op een ongelooflijke manier de strijd aan te gaan en die ploegen gewoon aan te pakken, kunnen we soms iets moois neerzetten. De laatste Feyenoord-Manchester United (1-0) blijft wat dat betreft een prachtig voorbeeld.”

Zaterdag won Manchester City nog met 5-0 van Liverpool. De selectie van de Rotterdammers keken in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo in het hotel naar beelden van dat duel. “Ik niet”, aldus Kramer. “We moesten verplicht rusten. En ik blijf niet op voor een wedstrijd van City. Als voetballer ken je alle spelers van City toch wel.”