‘Het ontslag van Frank de Boer is belachelijk en achterbaks’

Frank de Boer is maandag op straat gezet door Crystal Palace, nadat de club de eerste vier competitiewedstrijden heeft verloren en geen enkele keer het net is gevonden door the Eagles. Chris Sutton, voormalig aanvaller van onder meer Blackburn Rovers, Chelsea en Celtic, zegt dat het ontslag van de Nederlander eraan zat te komen, maar vindt het zaakje al met al behoorlijk stinken.

Sutton vindt dat De Boer in de wedstrijd zondag tegen Burnley (1-0 verlies) zich heeft bewezen, gezien het goede spel van Palace. "Het is volslagen belachelijk hem nu af te danken. Ja, Palace heeft verloren en zit nog zonder punten in de Premier League, maar hem ontslaan na het getoonde speel tegen Burnley laat zien dat hij hoe dan ook geen kans had zijn baan te behouden."

"Het ziet er allemaal heel achterbaks uit", vervolgt de oud-aanvaller in zijn column voor de BBC. "Als Roy Hodgson wordt gepresenteerd als nieuwe manager van Palace in de komende twee dagen, dan ga je me niet vertellen dat er niet gesproken is vóór de wedstrijd tegen Burnley. Het heeft allemaal in de kranten gestaan dat Roy is benaderd, dus waarom De Boer het idee geven dat hij zijn baan nog kon redden, terwijl dat nooit meer kon gebeuren?"

"Waarom heeft Steve Parish (voorzitter, red.) De Boer niet ontslagen na het thuisverlies tegen Swansea City op 26 augustus? Hem toen ontslaan was logischer geweest", vervolgt Sutton. "Parish komt er niet goed vanaf, zeker gezien zijn tweets zondagavond. Het klonk alsof hij De Boer steunde, maar hij zei eigenlijk: 'We blijven allemaal bij elkaar...En trouwens, je bent ontslagen, Frank.' Misschien is De Boer beter af nu, als je voor dit soort personen moet werken."