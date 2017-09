Jong Ajax is maximale score kwijt ondanks eerste doelpunt Eiting

Jong Ajax heeft maandagavond voor het eerst dit seizoen puntverlies geleden in de Jupiler League. De Amsterdammers kwamen op eigen veld via Carel Eiting nog wel op voorsprong tegen RKC Waalwijk, maar moesten door een doelpunt in de tweede helft van Henrico Drost alsnog genoegen nemen met een puntendeling: 1-1.

Nadat het duel na een kwartier spelen tien minuten was stilgelegd vanwege de hevige regenval op De Toekomst, was RKC aanvankelijk de bovenliggende partij. De beloften van Ajax overtuigden allerminst en kwamen na zestien minuten spelen goed weg toen een vrije trap van Paul Quasten ternauwernood uit de hoek gedoken kon worden door Kostas Lamprou.

De thuisploeg kwam daarna beter in zijn spel en nam op slag van rust zelfs de leiding. Eiting draaide op de rand van het strafschopgebied goed weg van zijn directe tegenstander, waarna hij met een hard schot door de benen van Etienne Vaessen voor de 1-0 tekende. De doelman voorkwam even later erger leed voor RKC door te redden op een fraaie poging van Dennis Johnsen.

Ajax leek op rozen te zitten, maar moest tien minuten na de onderbreking alweer de gelijkmaker incasseren. Nadat de bal na een vrije trap bleef hangen in het Amsterdamse strafschopgebied, was het Drost die succesvol de trekker overhaalde: 1-1. De beste kansen waren daarna voor Ajax, maar doordat onder anderen Teun Bijleveld en Noussair Mazraoui het vizier niet op scherp hadden staan, kwam het scorebord niet meer in beweging.