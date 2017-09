NEC mikt op linkerrijtje binnen vijf jaar: 'Mogelijk met zo'n achterland'

NEC degradeerde vorig seizoen voor de tweede keer in drie jaar tijd uit de Eredivisie, maar volgens Wilco van Schaik ziet de toekomst van de Nijmeegse club er rooskleurig uit. De algemeen directeur trad deze zomer in dienst in De Goffert en sprak de supporters van NEC maandagavond op de supportersavond ambitieus toe.

Volgens Van Schaik beschikt NEC over een groot potentieel. "Ik ben hier niet voor maar één jaar naartoe gekomen, ik kijk met een langetermijnbril en zie een mooie toekomst voor ons", wordt hij geciteerd door Voetbal International. "Over vijf jaar zie ik ons in een modern, sfeervol stadion in het linkerrijtje spelen. Want met dit achterland, in zo'n stad, is dat mogelijk."

NEC hoopt dit seizoen onmiddellijk terug te keren op het hoogste niveau. De seizoensstart verliep echter niet vlekkeloos: de ploeg van Adrie Bogers vergaarde weliswaar zeven punten uit de eerste drie wedstrijden, maar imponeerde niet tegen FC Eindhoven en ging afgelopen vrijdag met 3-0 onderuit bij FC Den Bosch. NEC eindigde voor het laatst in het linkerrijtje van de Eredivisie in het seizoen 2011/12, toen het besloot met een achtste plaats.