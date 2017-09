‘Vorig jaar wilde Frank rust, maar nu zal hij snel weer aan de bak willen’

77 dagen heeft Frank de Boer het volgehouden als manager van Crystal Palace. Na de vierde competitienederlaag op rij, kreeg de Nederlandse trainer maandag zijn ontslag. Ronald de Boer schrijft in zijn column voor Voetbal International dat de club zich niet aan de afspraken heeft gehouden. De beloofde tijd die De Boer nodig had om het systeem erin te slijpen bij the Eagles, heeft hij niet gekregen.

Bij de aanstelling van De Boer maakte voorzitter Steve Parisch duidelijk dat De Boer van Crystal Palace niet alleen een stabiele Premier League-club moest maken, ook moest hij een ander soort voetbal introduceren. “Dat lukt niet van de ene op de andere dag, bij een club die altijd op een traditioneel Engelse manier heeft gevoetbald”, aldus Ronald de Boer. “Ook vorig seizoen nog, onder Sam Allardyce. Frank zou de tijd krijgen het spel erin te slijpen waarmee Crystal Palace de toekomst in wilde. De club benadrukte bij zijn presentatie dat hij in dat proces de tijd zou krijgen. Het zijn loze woorden gebleken.”

Ook bij Internazionale kreeg De Boer niet de tijd die hij nodig had en mocht hij al snel vertrekken. “Als je Frank benoemt tot hoofdtrainer, weet je als club dat je een hele voetbalfilosofie in huis haalt”, aldus De Boer. “Dat leek ook precies de bedoeling. Helaas sloeg de paniek bij de voorzitter al snel toe en heeft Frank in het buitenland een nieuwe klap opgelopen.”

De Boer kende mooie jaren bij Ajax, maar heeft sindsdien weinig geluk gehad bij Inter en Crystal Palace. Zijn broer heeft er vertrouwen in dat De Boer alsnog gaat slagen als trainer in het buitenland. “Als de beloften worden nagekomen en hij de tijd krijgt. Na zijn periode bij Inter vorig jaar had Frank behoefte aan rust, maar nu zal hij snel weer aan de bak willen. En bij zijn volgende klus hoop ik hem dan live in het stadion als trainer aan het werk te zien.”