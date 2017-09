Sam Allardyce: ‘Ik geniet ervan anderen onder druk te zien staan’

Sam Allardyce wordt in elk geval niet de opvolger van Frank de Boer bij Crystal Palace. De

62-jarige Engelsman meent door voorzitter Steve Parish benaderd te zijn om terug te keren op Selhust Park, maar Allardyce heeft voor die eer bedankt, zo onthult hij maandag.

De oefenmeester geniet momenteel van zijn voetbalpensioen, nadat hij eind vorig seizoen na een avontuur bij nota bene Crystal Palace besloot af te zwaaien als manager. "Ik heb in de namiddag met Steve gesproken en vertelde hem dat ik er nog niet klaar voor ben om terug te keren", vertelt hij tegenover Sky Sports. "Ik heb de keuze gemaakt en ik voel me onvoldoende op mijn gemak om daar nu op terug te komen. Ik geniet momenteel te veel van het leven en ik geniet ervan om anderen onder druk te zien staan."

Allardyce slaagde er vorig seizoen na een fraaie eindsprint in Crystal Palace ternauwernood in de Premier League te houden. The Eagles staan nu na vier speelrondes puntloos onderaan. "Dat doet me verdriet na al het harde werk dat vorig jaar is verricht om het team te redden", vervolgt hij. "Het was destijds een geweldig einde na een moeilijke start bij Crystal Palace."