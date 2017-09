PSG gaat voor suprematie: ‘We hebben niet genoeg shirts voor de verkoop’

Nasser Al-Khelaifi trad in oktober 2011 aan als voorzitter van Paris Saint-Germain. Onder leiding van de Qatarese zakenman greep PSG de macht in de Franse competitie, maar Europees succes bleef vooralsnog uit. Met de komst van Neymar en Kylian Mbappé deze zomer hoopt Al-Khelaifi een volgende stap te zetten met de Franse grootmacht.

Het tweetal alleen al kostte PSG liefst 400 miljoen euro, hetgeen de nodige wenkbrauwen deed fronzen in de voetballerij. De UEFA startte zelfs een onderzoek naar de transferactiviteiten van de club met betrekking tot de Financial Fair Play, maar in de Franse hoofdstad maakt men zich geen zorgen, zo verzekert Al-Khelaifi. "Er wordt veel druk uitgeoefend door andere clubs, maar ik denk niet dat de UEFA zich daardoor zal laten beïnvloeden, want de UEFA werkt professioneel", zegt hij in een interview met The Telegraph. "Voor de duizendste keer: ik ben vol vertrouwen. We respecteren andere clubs en we verwachten hetzelfde respect terug. We investeren in het Franse voetbal en zijn uiterst competitief in de Champions League. We respecteren alle regels."

Nasser Al-Khelaifi met Kylian Mbappé

Al-Khelaifi houdt er naar eigen zeggen een langetermijnvisie op na. "Ik ben ervan overtuigd dat binnen twee, maximaal drie jaar iedereen zal zeggen dat PSG het fantastisch heeft gedaan", vervolgt hij. Volgens de beleidsbepaler was het les Parisiens er alles aan gelegen nu zaken te doen. "De transfersommen en salarissen van spelers stijgen snel in de sport, vooral in het voetbal. We geloven er dan ook heilig in dat de beslissingen die we genomen hebben juist zijn geweest."

PSG is erop uit zijn afzetgebied te vergroten, zo blijkt uit de woorden van Al-Khelaifi. "Ik sprak met de eigenaar van Globo TV in Brazilië. Hij vroeg me te schatten hoeveel mensen de presentatie van Neymar live op televisie hadden gezien. 'Vijf miljoen?', vroeg ik. Hij zei 'nee'. 'Tien miljoen?', vroeg ik opnieuw. 'Nee, 85 miljoen'. Het is ongelofelijk. Vandaag de dag hebben we het probleem niet genoeg shirts te hebben voor de verkoop. Een enorm iets. Vorige week was ik in de Verenigde Staten en zag ik overal shirts van PSG. Hetzelfde is het geval in Azië, Latijn-Amerika en het Midden-Oosten."

Al-Khelaifi noemt Neymar een internationale superster. "Een internationaal merk", vult hij aan. "Iedereen vraagt zich af wat er gebeurt in Frankrijk en de Franse competitie. Nemyar speelt voor Paris Saint-Germain! De eerste wedstrijd die Neymar speelde tegen Guingamp werd uitgezonden in 183 landen. Dat was geweldig voor Frankrijk en het Franse voetbal. Het is ook voordelig voor de Champions League, omdat je nu een extra kanshebber hebt in dat toernooi. Ik zeg niet dat we er al zijn, maar het is belangrijk om nieuwe clubs te hebben met ambities."