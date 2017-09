‘Crystal Palace zocht weken geleden al naar vervanger De Boer'

Frank de Boer werd maandagmiddag op straat gezet door Crystal Palace. Het ontslag van de trainer kwam daags na de nederlaag op bezoek bij Burnley, maar volgens de BBC was de clubleiding van the Eagles al langer voornemens te breken met De Boer.

De Boer sprak twee weken geleden al met voorzitter Steve Parish en technisch directeur Dougie Freedman over de zorgwekkende situatie van de club. Het gesprek zou de beleidsbepalers geen voldaan gevoel hebben gegeven, waarna onmiddellijk contact gezocht is met Roy Hodgson. Diverse Engelse media meldden maandag al dat de ex-bondscoach van Engeland spoedig een tweejarig contract zal tekenen op Selhurst Park.

Het ontslag van De Boer kwam 77 dagen na zijn aanstelling, eind juni. Hij beleefde een dramatische seizoensstart met Palace en de vierde achtereenvolgende competitienederlaag is hem uiteindelijk fataal geworden. De Boer werd vorig jaar ook al razendsnel op straat gezet bij Internazionale en was in Londen uit op eerherstel.

De manager had echter moeite om zijn spelersgroep naar zijn hand te zetten en werd de matige sfeer op het trainingscomplex van de club verweten. Op zijn beurt heeft De Boer zich onder meer geërgerd aan het trage handelen van de club op de transfermarkt. Zo kwam de komst van Mamadou Sakho pas op de slotdag van de zomerse transferperiode rond.