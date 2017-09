Spugende Locadia moet vrezen na ingesteld onderzoek door aanklager

De aanklager betaald voetbal is een onderzoek gestart naar Jürgen Locadia. De spits van PSV zou zondag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0) gespuugd hebben naar Denzel Dumfries. Dinsdag wordt bekend of de aanklager ook daadwerkelijk stappen onderneemt tegen de PSV-aanvaller.

Locadia en Dumfries hadden het tijdens de wedstrijd een aantal keer met elkaar aan de stok. Na ruim een uur spelen beging de PSV’er een overtreding op Dumfries, waarna hij spuugde. Dumfries beklaagde zich bij scheidsrechter Kevin Blom, maar de arbiter zou het incident ontgaan zijn. Tijdens de wedstrijd kwam Locadia dus goed weg, maar nu moet hij alsnog vrezen voor een straf.

Maandag werd bekend dat de aanklager van de KNVB Hirving Lozano voor twee wedstrijden wil schorsen. De Mexicaan kreeg een directe rode kaart van Blom voor een overtreding op Dumfries. PSV is niet akkoord gegaan, waardoor de zaak donderdagavond wordt behandeld door de onafhankelijke tuchtcommissie in Zeist. Alleen als hij wordt vrijgesproken, kan Lozano zondag meedoen tegen Feyenoord.