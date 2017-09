‘Ik wil winnen, niet achteraf kunnen zeggen dat ik tegen Messi heb gespeeld’

Filipe Luis heeft veel respect voor Lionel Messi. De verdediger van Atlético Madrid heeft meerdere keren tegenover de Argentijnse sterspeler van Barcelona gestaan, waarbij met name de confrontatie in januari 2016 (2-1 winst voor Barcelona) bij menigeen op het netvlies staat. Toen kreeg de linksback een rode kaart en moest drie wedstrijden toekijken, nadat hij Messi een trap verkocht.

"Ik heb veel bewondering voor Messi, hij heeft mij nooit iets verweten", aldus Filipe Luis in gesprek met Panenka. "In iedere wedstrijd was er respect. Ik heb nooit om zijn shirt gevraagd en dat ga ik nooit doen ook, omdat ik, als ik het veld op ga, wil winnen. Ik wil wedstrijden winnen, niet achteraf kunnen zeggen dat ik tegen Messi heb gespeeld."

In het vraaggesprek zegt de Braziliaan dat hij graag zijn carrière wil beëindigen bij Atlético, hoewel hij eerder ook heeft beweerd graag te willen terugkeren bij Ajax. De verdediger geeft tot slot zijn mening over wie tot beste speler van het jaar moet worden gekroond en hij vindt dat Cristiano Ronaldo niet consistent genoeg is geweest: "De Ballon d'Or is een subjectieve kwestie, Cristiano heeft niets gedaan tot aan de laatste twee maanden."