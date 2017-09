Van Gaal liep blauwtje: ‘Bayern München haalde mij uiteindelijk over’

Thomas Müller brak onder Louis van Gaal door bij Bayern München en kreeg twee jaar geleden de kans om bij Manchester United herenigd te worden met de oefenmeester. Van Gaal wilde de aanvallende middenvelder destijds graag naar Old Trafford halen, maar die zag daar na een gesprek met de clubleiding van Der Rekordmeister zelf van af, zo onthult hij maandag.

Müller geeft toe serieus nagedacht te hebben over een vertrek naar United. "Maar Bayern haalde mij uiteindelijk over bij de club te blijven. Mij werd verteld dat er op mij werd gerekend en dat ik een belangrijke speler was", zegt hij in gesprek met Kicker. De 27-jarige Müller ziet zijn toekomst dan ook in Beieren. "Ik heb het hier naar mijn zin. Ik heb niet het gevoel dat het einde nadert."

Het huidige contract van Müller loopt nog tot halverwege 2021 door bij Bayern. "Ik heb het geluk dat ik mijn gehele carrière in München door heb gebracht", vervolgt hij. "Bayern München is vergeleken met andere Europese grootmachten een zeer volwassen club. De mentaliteit hier is speciaal en de club staat voor bepaalde waarden."